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Всех задержанных по делу о теракте в Стокгольме отпустили

10 апреля 2017, 16:05

Под арестом остаются двое подозреваемых.

Все задержанные по делу о теракте в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, отпущены, под арестом остаются двое подозреваемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское информационное агентство ТТ.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

В общей сложности полиция Стокгольма по подозрению в совершении теракта в Стокгольме арестовала двоих. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в управлении грузовиком. Второго задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет. В воскресенье полиция Стокгольма также сообщила, что по делу о теракте задержала пять человек. Точную цифру они не назвали. Именно эти задержанные, судя по всему, и отпущены.

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