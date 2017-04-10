Всех задержанных по делу о теракте в Стокгольме отпустили

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.





В общей сложности полиция Стокгольма по подозрению в совершении теракта в Стокгольме арестовала двоих. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в управлении грузовиком. Второго задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет. В воскресенье полиция Стокгольма также сообщила, что по делу о теракте задержала пять человек. Точную цифру они не назвали. Именно эти задержанные, судя по всему, и отпущены.