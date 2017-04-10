История развития страхования в Республике Казахстан

Страхование как правовой институт гражданского права имеет древние корни, опосредуя определенные общественно-экономические отношения, суть которых заключается в возмещении ущерба от стихийных бедствий и других чрезвычайных случаев на основе солидарного распределения его между всеми заинтересованными в этом субъектами. Страхование стало формироваться уже в период разложения первобытно-общинного строя, когда возникновение общественного разделения труда, натурального обмена, частной собственности, развитие товаро - денежных отношений породило опасение «страх» владельцев имущества за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями.

Начало возникновения в Казахстане института страхования совпадает со времененем приобретения независимости нашим государством. Становление страхового рынка происходило в условиях экономически переходного периода. Такие макроэкономические явления, как спад производства, неплатежеспособность предприятий, инфляция, безработица, банкротство нерентабельных предприятий прямо повлияли на его состояние. В начале 90-х годов зарождавшиеся страховые компании не имели опыта, солидных финансовых средств, что привело к закономерному краху большинства страховщиков, в то же время уход этих страховых компаний породил волну недоверия, неприятия страхования как такового у большинства населения республики. Неудачи страховых компаний объяснялись не столько малым опытом, сколько финансовой неустойчивостью самого государства.

Законодательство Казахстана за двадцать пять лет развития претерпело значительные изменения и перемены. Базовые нормативные акты о страховании менялись несколько раз. Это были и отдельные законы, новые правила о договоре страхования в Особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан 1999 года, формирование современного законодательства о страховании. Действующий Закон о страховании, законы об отдельных видах страхования постепенно обрастают судебной практикой. И это не удивительно, так как споры о страховании сложны и многообразны.

Процесс становления института страхования в Казахстане не только обобщает сложившуюся совокупность многовековых идей, знаний и опыта, но и создает логически обоснованные эталоны и ориентиры, позволяющие адекватно систематизировать и ориентировать применение норм к процессам выявления направлений и параметров адаптации наиболее эффективных форм организации современных страховых отношений.

В нашей стране весьма активно формируется нормативная база по регулированию страхового рынка, ориентируясь на современное законодательство стран, с которыми налажено экономическое сотрудничество.

Развитие государства, совершенствование финансовой системы привели к тому, то на данный момент у нас в республике практически сформировался страховой рынок, который продолжает развиваться ускоренными темпами. В рамках реализации Государственной программы развития страхования в Республике Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, проделана значительная работа по созданию новой законодательной базы и современной инфраструктуры национального страхового рынка. Сохраняется тенденция к повышению уровня финансовой устойчивости страховых организаций, которые размещают свои активы в наиболее ликвидные финансовые инструменты.

Значительным шагом в развитии страхового рынка республики явилась передача функций и полномочий государственного органа страхового надзора Национальному банку Республики Казахстан.

Политика и стратегия развития страхового рынка Казахстана, определяемая Национальном банком, последовательно ведет страховой рынок к нормам и стандартам Европейского Союза.

За относительно короткий период времени в нашей республике была проведена существенная работа по созданию условий для развития страховой индустрии:

1. Совершенствовалась действующая законодательная база, регулирующая развитие страхового рынка;

2. Национальным банком были разработаны и внедрены требования и нормативы к страховым организациям;

3. Обеспечена финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций;

4. Обеспечена доступность страховых услуг, прозрачность и законность страховых организаций.

Страхование является одним из важнейших экономических институтов, который наиболее полно реализуется в условиях рынка. Страхование призвано удовлетворить насущную потребность человека- потребность в безопасности.

В соответствии с действующим Законом «О страховой деятельности» страховая деятельность - деятельность страховой организации, связанная с заключением и исполнением договоров страхования, осуществляемая на основании лицензии уполномоченного государственного органа в соотвествии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

То есть законодатель в целом страхование определяет в качестве комплекса отношений по защите законных имущественных интересов физических или юридических лиц при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет своих активов. В свою очередь, страховая деятельность рассматривается как деятельность страховой организации, связанная с заключением и исполнением договоров страхования.

Если говорить кратко о страховом законодательстве в целом, то страхование и страховая деятельность в нашей стране основывается на Коституции Республики Казахстан и регулируется Гражданским кодексом, а также Законами Республики Казахстан: «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года №126; «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года №405; «О Фонде гарантирования страховых выплат» от 3 июня 2003 года №423; «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» от 13 июня 2003 года №435; «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» от 13 июня 2003 года №440; «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» от 1 июля 2013 года №444; «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» от 1 июля 2003 года №446; «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» от 31 декабря 2003 года №513; «Об обязательном страховании в растениеводстве» от 10 марта 2004 года №533; «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» от 7 июля 2004 года; «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 февраля 200 5 года № 30; «О взаимном страховании» от 5 июля 2006 года №163; «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года №405 и другие.

Необходимо отметить, что в нашей стране ускоренными темпами формируется современная инфраструктура национального страхового рынка - создан фонд гарантирования страховых выплат, расширен список обязательных видов страхования, создана государственная корпорация экспорта и другое.

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В рамках принятия мер по достижению единообразной правоприменительной практики в судах, отвечающей требованиям закона, 30 и 31 марта 2017 года в Восточно-Казахстанском областном суде состоялся международный региональный семинар, организованный Верховным судом Республики Казахстан совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

При содействии организаторов указанного мероприятия - судей Верховного суда нашей страны Исмаилова Ербола Жукатовича, Савиновой Альфии Сагдуловны, председательствующего судьи Федерального социального суда Германии Томаса ФЁЛЦХЕ, экспертов Майи МАШЕР и Алисы Котоянц были обсуждены проблемные вопросы по применению страхового законодательства.

Сложившейся судебной практикой в своих регионах поделились судьи из городов Астана, Алматы, а также Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

Активное участие в семинаре приняли представители государственных органов, вузов, страховых компаний, Национального Банка, юридической общественности и крупных хозяйствующих субъектов страны.

По результатам международного семинара, его участники, обсудив актуальные вопросы применения законодательства о страховании разработали рекомендации, направленные на совершенствование законодательства и выработку единой судебной практики.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам

Восточно-Казахстанского областного суда

М.Комиршинов