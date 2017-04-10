Южная Осетия будет переименована в Государство Алания
10 апреля 2017, 16:15
В Южной Осетии в минувшее воскресенье прошли выборы в президенты и референдум по поводу переименования республики.
Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Белла Плиева, сообщают Vesti.ru.
Как уточняет РИА Новости, по предварительным данным, против переименования высказались 20% жителей. Окончательные данные будут в течение пяти дней.
В Южной Осетии в минувшее воскресенье прошли выборы в президенты и референдум по поводу переименования республики.
Фото: EADaily
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