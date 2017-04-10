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Южная Осетия будет переименована в Государство Алания

10 апреля 2017, 16:15

В Южной Осетии в минувшее воскресенье прошли выборы в президенты и референдум по поводу переименования республики.

Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Белла Плиева, сообщают Vesti.ru.

Как уточняет РИА Новости, по предварительным данным, против переименования высказались 20% жителей. Окончательные данные будут в течение пяти дней.

В Южной Осетии в минувшее воскресенье прошли выборы в президенты и референдум по поводу переименования республики.

Фото: EADaily

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