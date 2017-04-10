Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США верблюд украл еду у туристок в сафари-парке

10 апреля 2017, 16:19

Несмотря на шок, женщины в целом отнеслись к происшедшему с юмором.

Посетительницы сафари-парка в США сняли на видео "нападение" на их машину крупного верблюда, который просунул голову в салон автомобиля и съел всю находившуюся там еду, сообщают Vesti.ru.

Женщины путешествовали на машине по ранчо Topsey Exotic Ranch в Техасе, на территории которого проживает около 50 видов редких и экзотических животных, сообщает Daily Mail. В какой-то момент на дороге им встретился верблюд, которого сопровождал страус.

Оказавшись рядом с машиной, верблюд немедленно просунул голову внутрь салона. Несмотря на крики пассажирок, он тут же схватил пакет с едой, лежавший на коленях у водительницы, и моментально его проглотил.

После этого верблюд вновь просунул голову в салон и даже позволил себя погладить. Несмотря на шок, женщины в целом отнеслись к происшедшему с юмором.


Ранее сообщалось, что лама в сафари-парке довела до истерики мальчика, отобрав у него еду.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...