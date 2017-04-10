В США верблюд украл еду у туристок в сафари-парке
10 апреля 2017, 16:19
Несмотря на шок, женщины в целом отнеслись к происшедшему с юмором.
Посетительницы сафари-парка в США сняли на видео "нападение" на их машину крупного верблюда, который просунул голову в салон автомобиля и съел всю находившуюся там еду, сообщают Vesti.ru.
Женщины путешествовали на машине по ранчо Topsey Exotic Ranch в Техасе, на территории которого проживает около 50 видов редких и экзотических животных, сообщает Daily Mail. В какой-то момент на дороге им встретился верблюд, которого сопровождал страус.
Оказавшись рядом с машиной, верблюд немедленно просунул голову внутрь салона. Несмотря на крики пассажирок, он тут же схватил пакет с едой, лежавший на коленях у водительницы, и моментально его проглотил.
После этого верблюд вновь просунул голову в салон и даже позволил себя погладить. Несмотря на шок, женщины в целом отнеслись к происшедшему с юмором.
Ранее сообщалось, что лама в сафари-парке довела до истерики мальчика, отобрав у него еду.
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