В Агентстве по делам госслужбы прокомментировали сокращение должностей корпуса «А»

В Агентстве по делам госслужбы прокомментировали Указ Президента РК от 5 апреля 2017 года № 456 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

По информации ведомства, основное нововведение - это сокращение перечня должностей корпуса «А», пересмотр порядка поступления на него, а также прохождения и формирования кадрового резерва.

Практика функционирования корпуса «А» показала, что не всем его должностям свойственны управленческо-распорядительные функции. В числе таких должностей - руководители подразделений центральных госорганов, которые не принимают самостоятельных управленческих решений. В этой связи, они были исключены из корпуса «А».

Из него также исключены должности председателей и членов ревизионных комиссий, поскольку их назначение и деятельность регулируются Законом «О государственном аудите и финансовом контроле».

Сейчас корпус «А» включает четыре категории должностей, наделенных управленческими полномочиями:

1) ответственные секретари;

2) председатели комитетов;

3) руководители аппаратов центральных и местных исполнительных органов;

4) акимы районов.

Такая оптимизация позволила сократить должности корпуса «А» с 519 до 278, то есть почти в 2 раза, что предоставит возможность осуществлять более результативную работу с управленцами.

В целях обеспечения социальной защиты прав служащих корпуса «А», должности которых преобразованы, сохраняются размеры их оплаты труда. Они также вправе быть зачисленными в кадровый резерв.

Наряду с существующим конкурсным отбором среди всех граждан введен дополнительный механизм формирования резерва корпуса «А» через карьерное продвижение действующих сотрудников государственного органа. По решению Национальной комиссии по кадровой политике в резерв может быть зачислен государственный служащий, занимающий не менее двух лет следующую нижестоящую должность. В данном случае проведение отбора не требуется.

Для позиции ответственных секретарей нижестоящей должностью является должность директора департамента, для должности председателя комитета - позиция его заместителя.

В регионах на должности руководителя аппарата области, акима района могут претендовать соответственно их заместители, а также руководители областных управлений.

Зачисление в кадровый резерв указанных лиц производится при условии их соответствия специальным квалификационным требованиям.

Для этого лицо, имеющее право назначения и увольнения с должности корпуса «А», направляет представление в Национальную комиссию по кадровой политике. Для должностей ответственного секретаря и секретаря Высшего судебного совета - руководителя аппарата представление вносится администрацией президента.

Такой подход и осознание объективной возможности карьерного роста мотивирует служащих к более эффективной работе и выстраиванию долгосрочных карьерных перспектив в системе государственной службы.

Кроме того, изменен порядок возложения обязанностей.

Ранее при наличии вакантной должности корпуса «А» полномочия могли возлагаться на любого государственного служащего данного государственного органа сроком на 2 месяца. При этом количество продлений не ограничивалось. Сейчас в призме внедрения карьерной модели обязанности могут быть возложены на служащего, занимающего следующую нижестоящую должность в течение 3-х месяцев, а решение о возложении принимается не более одного раза.