Стал известен состав сборной Казахстана на матч с командой Канады

Определился итоговый состав женской сборной Казахстана на матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации против команды Канады, сообщает сообщает Zakon.kz





Капитан Национальной женской сборной Казахстана Диас Доскараев заявил следующих теннисисток:

Юлия Путинцева(рейтингWTA-31)

Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51)

Галина Воскобоева(рейтинг WTA-268)

КамилаКеримбаева(рейтинг WTA-362)





Капитан команды Канады Сильвен Брюно вызвал на встречу против Казахстана игроков:

Бьянка Ванесса Андрееска (рейтинг WTA-189)

Франсуаз Абанда (рейтинг WTA-194)

Кэтрин Себов (рейтинг WTA-295)

ГабриэлаДабровски (рейтинг WTA-351)





Напомним, что 22-23 апреля 2017 года в городе Монреаль (Канада) состоится матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации, где женская сборная Казахстана поборется за выход во вторую Мировую группы Кубка Федерации со сборной Канады.





Расписание матчей Казахстан-Канада:





22 апреля

Начало матчей в 13:00





23 апреля

Начало матчей в 12:00



