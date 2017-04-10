Стал известен состав сборной Казахстана на матч с командой Канады

10 апреля 2017, 16:23

22-23 апреля 2017 года в городе Монреаль (Канада) состоится матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации

Определился итоговый состав женской сборной Казахстана на матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации против команды Канады, сообщает Zakon.kz.

Капитан Национальной женской сборной Казахстана Диас Доскараев заявил следующих теннисисток:
Юлия Путинцева(рейтингWTA-31)
Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51)
Галина Воскобоева(рейтинг WTA-268)
КамилаКеримбаева(рейтинг WTA-362)

Капитан команды Канады Сильвен Брюно вызвал на встречу против Казахстана игроков:
Бьянка Ванесса Андрееска (рейтинг WTA-189)
Франсуаз Абанда (рейтинг WTA-194)
Кэтрин Себов (рейтинг WTA-295)
ГабриэлаДабровски (рейтинг WTA-351)

Напомним, что 22-23 апреля 2017 года в городе Монреаль (Канада) состоится матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации, где женская сборная Казахстана поборется за выход во вторую Мировую группы Кубка Федерации со сборной Канады.

Расписание матчей Казахстан-Канада:

22 апреля
Начало матчей в 13:00

23 апреля
Начало матчей в 12:00


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