Ломаченко: Весовые категории придумали не случайно, бой Брука с Головкиным это подтверждает

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) заявил, что не собирается преследовать идею возможного боя с 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) , а также объяснил, почему не сможет переходить из категории в категорию с такой же лёгкостью, как это делал «Пакмэн» , пишет , пишет vringe.com





Напомним, что 8 апреля в США Ломаченко успешно защитил звание, победив Джейсона Сосу.





«Что касается возможного боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению карьеры. Ему осталось два-три года в боксе, и я не собираюсь бить парня в таком возрасте. С моей стороны было бы абсолютным вздором его преследовать. У него своя карьера, у меня — своя. В моём дивизионе ещё достаточно вариантов, мы также можем подняться в лёгкий вес и выяснить, кто лучший там», — цитирует Василия Sporting News.



