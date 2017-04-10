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Интим в донерной Алматы устроили две девушки и парень

10 апреля 2017, 16:33

Официантка заведения тщетно пыталась отвести взгляд от любовного треугольника.

Две девушки и парень устроили интим в донерной Алматы. Видео появилось в пабликах Instagram-аккаунтов, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах видно, как девушка страстно целуется с подругой, сидя на коленях у молодого человека. После чего обольстительница тут же переключается на парня. Все это происходит за столиком, на глазах у посетителей кафе. Официантка заведения тщетно пыталась отвести взгляд от любовного треугольника.

Инцидент произошел вечером. По всей видимости, троица была в подпитии, на их столе – бутылка с горячительным. Интимную сцену снял очевидец, он был за соседним столиком.

Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. Подавляющее большинство забросало пост с видео осуждающими комментариями.


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