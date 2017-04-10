Интим в донерной Алматы устроили две девушки и парень

Две девушки и парень устроили интим в донерной Алматы. Видео появилось в пабликах Instagram-аккаунтов , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





На кадрах видно, как девушка страстно целуется с подругой, сидя на коленях у молодого человека. После чего обольстительница тут же переключается на парня. Все это происходит за столиком, на глазах у посетителей кафе. Официантка заведения тщетно пыталась отвести взгляд от любовного треугольника.





Инцидент произошел вечером. По всей видимости, троица была в подпитии, на их столе – бутылка с горячительным. Интимную сцену снял очевидец, он был за соседним столиком.





Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. Подавляющее большинство забросало пост с видео осуждающими комментариями.



