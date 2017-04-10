Интим в донерной Алматы устроили две девушки и парень
10 апреля 2017, 16:33
Официантка заведения тщетно пыталась отвести взгляд от любовного треугольника.
Две девушки и парень устроили интим в донерной Алматы. Видео появилось в пабликах Instagram-аккаунтов, передает ИА «NewTimes.kz».
На кадрах видно, как девушка страстно целуется с подругой, сидя на коленях у молодого человека. После чего обольстительница тут же переключается на парня. Все это происходит за столиком, на глазах у посетителей кафе. Официантка заведения тщетно пыталась отвести взгляд от любовного треугольника.
Инцидент произошел вечером. По всей видимости, троица была в подпитии, на их столе – бутылка с горячительным. Интимную сцену снял очевидец, он был за соседним столиком.
Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. Подавляющее большинство забросало пост с видео осуждающими комментариями.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852966-8040da1f6cb729ef7b7ba23a0d32d6d2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...