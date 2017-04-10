На базе Научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга» будет создан Научный центр общественного здравоохранения»

Об этом сегодня сказал на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, состоявшейся в селекторном режиме, вице-министр Алексей Цой.

Информируя участников коллегии о модели формирования Службы общественного здоровья в Казахстане, Алексей Цой отметил, что она направлена на достижение трех ключевых целей. Это разработка политики посредством совершенствования законодательной базы для поддержки деятельности в сфере общественного здравоохранения; реализация мероприятий, направленных на профилактику и мониторинг инфекционных и неинфекционных заболеваний; мобилизации и координация всех ресурсов общества для обеспечения здоровья населения.

«Модель Службы представлена на трех уровнях: национальном, областном и районном. На национальном уровне предлагается при Правительстве РК продолжить работу Национального Координационного Совета по охране здоровья граждан, на данном уровне будут определяться стратегия, планирование и координация мероприятий по охране общественного здоровья. На областном уровне координация мероприятий по охране общественного здоровья будет осуществляться в акиматах на уровне межведомственных координационных советов по охране здоровья. На районном уровне - при участии районых акиматов, сельских округов, организаций первичной медико-санитарной помощи, центральных районных больниц, сельских врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, медпунктов, НПО будут реализованы мероприятия по охране здоровья» - сообщил вице-министр.

Службе общественного здравоохранения с 2017 по 2019 годы (среднесрочный период) предстоит расширить межсекторальное взаимодействие, сформировать единое информационное поле, усилить роль НПО, медицинских ВУЗов, научных центров в вопросах укрепления здоровья граждан.

Развитие службы общественного здравоохранения позволит обеспечить достижение показателей, принятых Государственной программой развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019, снизить рост затрат бюджета здравоохранения на лечение заболеваний, влияющих на основные показатели здоровья, вовлечь все сектора государства в дело охраны общественного здоровья и сформировать у населения стереотипы здорового образа жизни, рационального питания и стремление к активному и качественному долголетию.

Выступившая на коллегии вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева подчеркнула, что для обеспечения готовности организаций здравоохранения к внедрению ОСМС, акиматами областей и городов Астана и Алматы должен быть обеспечен закуп необходимой компьютерной техники и создание соответствующей ИТ-инфраструктуры в организациях здравоохранения, в том числе в сельских районах. В 2017 году необходимо довести оснащённость организаций здравоохранения компьютерной техникой до 50%, в 2018 году до 100%. До конца текущего года регионы должны обеспечить все организации здравоохранения локальными медицинскими информационными системами».

Также вице-министр особо акцентировала внимание на вопросах лекарственного обеспечения, т.к. они является весьма актуальными для населения, особенно в рамках внедрения ОСМС. Учитывая, что государственное регулирование цен на все медпрепараты затронет интересы предпринимательства, необходимо обсуждение и выработка конструктивных предложений на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с участием аккредитованных Ассоциаций и представителей бизнес-сообщества с учетом приемлемых подходов регулирования цен для дальнейшей подготовки соответствующих НПА (с учетом интересов пациентов, государства и бизнеса).