А. Цой: Медстрахование предоставляет равный доступ к качественной медицинской помощи для всех застрахованных граждан

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой в рамках рабочей поездки в Костанайскую область провел совещание с медицинской общественностью регионапо вопросам внедрения социального медицинского страхования (ОСМС) и реализации основных направлений Послания Главы государства по модернизации сферы здравоохранения.

В ходе посещения областного центра заместитель главы ведомства ознакомился с работой перинатального центра, городской поликлиники и обастной больницы.

Далее он провел встречу с медицинскими работниками региона, где разъяснил основные принципыобязательного социального медицинского страхования. На встрече приняли участие заместительакима области Марат Жундубаев, Управляющий директор НАО «Фонд социального медицинского страхования» Эрик Байжунусов, заместители акимов городов и районов, руководители частных медицинских организаций, члены регионального штаба по проведению информационно-разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медицинского страхования и др.

На заседании заместитель акима области Марат Жундубаев сообщил, что в рамках реализации 3-го этапа информационно-разъяснительной работы по внедрению ОСМС создано 49 мобильных групп из числа обученных медицинских работников для проведения информационно-разъяснительной работы в регионе. Мобильными группами с сентября 2016 года в 400 организациях и предприятияхпроведеноболее 960 встреч.

Также в области ведется активная работа по определению статуса населения в системе ОСМС. По актуальным данным, в области насчитывается около 500 тыс. экономически активного населения, порядка 173 тыс. самозанятых, в том числе 28,6 тыс. непродуктивно занятых, 25,8 тыс. безработных, более 187 тыс. неактивногонаселения.

Вице-министр Алексей Цойнапомнил, что в целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья до 2020 года незастрахованным гражданам в рамках ГОБМП будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с лекарственным обеспечением.

Он отметил, что качественная медицина для жителей страны станет намного доступней.

«Первое, базовый пакет с рамках ГОБМП, включающий в себя профилактические прививки, скорую помощь, санитарную авиацию, медицинскую помощь по экстренным показаниям, стационарную, стационарнозамещающую медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Он будет доступен для всех граждан РК», - объяснил он.

Второй пакет, по словам вице-министра, предусмотрен для застрахованного населения. Финансироваться он будет Фондом социального медицинского страхования за счет страховых взносов и отчислений государства, работодателя и самих граждан.

«В страховой пакет входят такие медицинские усдуги, как амбулаторно-поликлиническая помощь с лекарственным обеспечением, плановая стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь, восстановительное лечение, медицинская реабилитация, высокотехнологичная медпомощь, паллиативная и сестринский уход», — добавил Алексей Цой.

В своем выступлений Управляющий директор НАО ФСМС Эрик Байжунусов отметил, чтосоциальность медстрахования заключается в том, независимо от вложенного взноса, каждый застрахованный получает одинаковый набор услуг, одинакового стандарта, одинакового качества.

«Кто не будет участвовать в системе медстрахования, будет ограничен в доступе к плановым услугам. К примеру, человек может получить на бесплатную экстренную помощь, но если этол будеть плановая операция , то ему придется застраховаться или оплатитьь ее самостоятельно. Конечная цель ОСМС — усиление конкуренции. Медстрахование должно привести к улучшению качества медпомощи, помочь постепенно решить вопросы очередности, жалоб, недовольства граждан,- рассказал Э. Байжунусов.

Напомним, что в Казахстане согласно проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в части медицинского страхования, предлагаются следующие размеры ставок взносов и отчислений:

- отчисления работодателей: 1% - с июля 2017 года;1,5% - с 2018 года, 2% - с 2020 года, 3% с 2022 года;

- взносы наемных работников: 1% - с 2019 года, 2% - с 2020 года;

- взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам - от дохода, но не менее 5% от 2 МЗП с июля 2017 года;

-ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно самозанятые) - 5% от 1 МЗП с января 2018 года;

- государство будет отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75% - с января 2018 года, 4% - с 2019 года, 4-5 % - с 2022 года.