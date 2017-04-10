В ВКО чабан утонул в бурной реке, переправляя продукты на берег

Отсутствие переправы послужило причиной гибели 47-летнего чабана , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Восточный региональный аэромобильный оперативный спасательный отряд.





Не желая делать 100-километровый крюк, для того, чтобы пополнить запасы продовольствия, чабаны организовали доставку продуктов через бурную реку по натянутой между берегами веревке. Метод оправдывал себя, сберегал и силы, и средства, и время. Но в один день что-то пошло не так, и мешок с провизией застрял посреди 20 м веревочного пути.













Предпринимаемые попытки сдвинуть его с места заканчивались неудачей. И тогда мужчина принял решение добраться до клади сам, держась за злополучную веревку. Однако, не выдержав тяжести тела и борьбы с ледяным, бурлящим потоком, онемевшие пальцы подвели и разжались.





Метров 200 мужчина боролся за жизнь с мутным стремительным потоком. Очевидцы не смогли оказать ему помощь. Тело утонувшего было найдено водолазами-спасателями ВРАОСО в 5 километрах от места гибели.



