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В ВКО чабан утонул в бурной реке, переправляя продукты на берег

10 апреля 2017, 16:41

Очевидцы не смогли оказать мужчине помощь.

Отсутствие переправы послужило причиной гибели 47-летнего чабана, передает Zakon.kz со ссылкой на Восточный региональный аэромобильный оперативный спасательный отряд.

Не желая делать 100-километровый крюк, для того, чтобы пополнить запасы продовольствия, чабаны организовали доставку продуктов через бурную реку по натянутой между берегами веревке. Метод оправдывал себя, сберегал и силы, и средства, и время. Но в один день что-то пошло не так, и мешок с провизией застрял посреди 20 м веревочного пути.



Предпринимаемые попытки сдвинуть его с места заканчивались неудачей. И тогда мужчина принял решение добраться до клади сам, держась за злополучную веревку. Однако, не выдержав тяжести тела и борьбы с ледяным, бурлящим потоком, онемевшие пальцы подвели и разжались.

Метров 200 мужчина боролся за жизнь с мутным стремительным потоком. Очевидцы не смогли оказать ему помощь. Тело утонувшего было найдено водолазами-спасателями ВРАОСО в 5 километрах от места гибели.

Фото: ВРАОСО

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