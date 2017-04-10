Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕ

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года

Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) . Об этом . Об этом ТАСС сообщил глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.





Решение было принято на внеочередном заседании президентского совета ФИДЕ, на котором обсуждалась возможная отставка Илюмжинова. Мероприятие прошло в Афинах в понедельник, 10 апреля.





27 марта на сайте федерации появилось сообщение об уходе Илюмжинова в отставку. Функционер опроверг эту информацию, заявив, что случившееся — «провокация со стороны американцев».





Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года.





Фото: Антон Денисов / РИА Новости



