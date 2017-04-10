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"Розовое" полнолуние удивит землян 11 апреля

10 апреля 2017, 16:44

В отличие от солнечных затмений, которые скоротечны и требуют защитных очков, лунные затмения продолжительны и легки для наблюдения. Главное условие ― хорошая погода.

11 апреля 2017 года наблюдать редкое природное явление "розового" полнолуния смогут наблюдать жители Земли. На самом деле ночное светило не меняет свой натуральный серо-пепельный цвет, а выражение связано с редкостью совпадающего с ним события ― первым в этом году частным лунным затмением.

Изучение полнолуний и название этих явлений относят к коренным племенам американцев, которые отслеживали лунный цикл на Земле. Лунные месяца немного короче земных, поэтому даты полнолуний немного меняются из года в год. Но этот цикл остается неизменным и каждый год в апреле человечество может наблюдать «розовое» полнолуние.

Явление было названо в честь дикого цветка флокса, который распускается в средине весны, также существует название Full Fish Moon (Полная Рыбная Луна) или Egg Moon (Яйцо Луны), поэтому не стоит ожидать, что Луна предстанет в розовом свечении.

Астрологи говорят, что розовая Луна всегда означает для природы начало нового цикла. И если вы дадите себе возможность прочувствовать его энергию, то сможете получить от жизни те изменения, которых так жаждете. Если вы обычно доверяете своему шестому чувству, в ближайшие дни особенно прислушивайтесь к нему. Не игнорируйте. Розовая Луна сможет укрепить ваше 6 чувство и заставит вас чувствовать себя гораздо более связанным со своей внутренней сущностью, чем обычно.
Используйте вечер вторника для того, чтобы покопаться в себе, разобраться в своих желаниях, потребностях, устремлениях и намерениях.
Прислушивайтесь к своим инстинктам и следуйте за ними.

Источники: www.pravda.ru, lifter.com.ua.
Фото: www.gismeteo.ru

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