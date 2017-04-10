Сватоплук Хлавацка: ОСМС дает свободу выбора лучшей медицинской клиники

Экс-председатель Фонда всеобщего медицинского страхования Словакии Сватоплук Хлавацка (Svatopluk Hlavacka), независимый консультант по внедрению ОСМС в Казахстане поделился опытом внедрения системы обязательного медстрахования европейских стран, сообщает Zakon.kz





- Какие плюсы получат казахстанцы после введения ОСМС? Как эта система будет влиять на медицинское обслуживание?

- При использовании ОСМС граждане получают доступ к информации об услугах, которые предоставляет Фонд. В первую очередь, потребитель будет иметь возможность выбрать своего провайдера медицинских услуг. Люди будут знать и уверены в том, что куда бы они не обратились, – это учреждение здравоохранения проверено Фондом. Во-вторых, пациенты будут получать регулярную медицинскую помощь в том мед учреждении, к которому он прикреплен. А в случае необходимости получить более серьезное лечение – Фонд предоставит информацию о работе провайдеров, о тех или иных преимуществах каждой из медорганизаций. Сами пациенты данной информацией не владеют, и в выборе между провайдером будут опираться на то, что предоставит Фонд. В свою очередь данные в Фонде формируются по результатам обработки статистики.

Я приведу пример: есть три центра по репродуктивному здоровью человека, где пациент хочет проверится. Как поставщик вы скажете ему, что если он пойдет в первый центр, то вы получите информацию о том, что вы положении с вероятностью в 17%. В следующей клинике вам скажут с точностью в 42%. Вы сами, как сотрудник не делаете свой выбор. Это делает пациент на основании того что вы сказали. Фонд по медицинскому страхованию владеет информацией, которую он предоставляет пациенту.





- Какие плюсы получат больницы, обслуживающие большее количество пациентов? Что в таком случае делать клиникам, не предоставляющим уступающим в качестве медобслуживания?

- Если пациент переходит из одной клиники в другую, то в следующем году можно будет заключить там больше контрактов, потому что пациенты сделали выбор в пользу данного провайдера. Это большой и долгосрочный процесс. Однако, никто не выпадет из рынка, потому что клиники с меньшим процентом эффективности чем у других, будут видеть причины того или иного вывода Фонда, и разницы уровня финансирования. Это, с большой долей вероятности, будет мотивировать руководство медучреждений работать над улучшением своих показателей, чтобы стать предпочтительнее для пациентов и избежать закрытия клиники.





- В чем будет отличаться внедрение медицины в Казахстане от аналогичного опыта Словакии? Какие на ваш взгляд возможны особенности?

- Во-первых, вы внедряете эту систему намного позже. Мы это делали 20 лет назад, все было на бумаге. Ваша стартовая позиция намного лучше, чем наша. У вас есть много информации из внешних источников, на которую вы можете опираться. Потому, вы можете создать более эффективную систему. Когда мы внедряли медицинское обслуживание в Словакии, у нас не было подсказок как это делать. А сейчас у вас есть информация о маркетинге, о том, как лучше выбрать целевую группу, как лучше с ними связываться. Также система в нашей стране очень долго развивалась, может мы шли медленнее, и поэтому было легче найти моменты, где этого следовало бы усовершенствовать. Во время внедрения мы делали все понемногу, постепенно.

С другой стороны, у вас в стране очень большая территория, и добиться высокой эффективности будет нелегко, особенно в сельской местности. Могут возникнуть трудности для людей, которым сложно добираться до больниц. Также, возникает очень много вопросов касательно самозанятого населения.

Мы располагаем большей информацией о занятости человека. А в Казахстане вопрос работы человека бывает непонятен.





- Как на момент внедрения ОСМС у вас обстояли дела с квалифицированными медработниками?

- Для эффективного внедрения системы нам тоже было необходимо подготавливать и обучать кадры. Ситуация также осложнялась тем, что никто не внедрял такую систему, мы учились на собственных ошибках.





- Как работает с Фондом медицинская общественность? Ее все устраивает?

- Вы должны понять одну вещь. Если я плачу, а вы работаете, вы никогда не будете удовлетворены. Вы всегда будете говорить о повышении оплаты. Если же оплата будет зависить от степени вашей работы, вы будете говорить, что надо работать больше. Фонд всегда будет говорить поставщикам мед услуг о необходимости повышать эффективность работы. Но, стоит отметить, что в целом, система работает хорошо. Не только потому, что мы осуществляем оплату во время, но и от того, что она зависит от услуг, которые были по факту предоставлены. Если оплатить необходимо больше, чем мы можем предоставить, то в следующем периоде мы учитываем это и улучшаем ситуацию.





- Какие сборы были в начале и сейчас? Сколько средств аккумулируются в фонде?

Мы начинали с 90% сборов, сейчас 97-98%. В Словакии мы имели сумму для начального капитала. Я точно не помню, как это было 20 лет назад, но думаю, что Правительство выделяло какие-то средства в начале. Это было очень давно, необходимо вернуться и уточнить из источников.





- Приходилось ли вам повышать тарифы?

В настоящее время Фонд диктует тарифы, а также предоставляет структуру работы механизмов оплаты. Фонд может разработать новый механизм, который может быть включен в контракт. Если обе стороны соглашаются, они вносят соответствующие изменения в своей работе в течении года. Но это касается лишь в некоторых аспектов деятельности. По ряду других изменений может и не быть. От этого также зависит переплаты или недоплаты по процедурам.





- Как менялся пакет мед услуг?

- Не сильно. В общем, почти все покрывается. Мы не оплачиваем стоматологические услуги, если это не экстренный случай. В Словакии, если вы идете к стоматологу, стандартное лечение, такое как пломбирование зуба, вы платите из страховки. Но более серьёзные процедуры вы оплачиваете из своего кармана. К примеру, если это косметическая операция, то человек должен за нее заплатить. Есть и другие моменты, но их не так много. Обычно люди получают все. Мы, сотрудники платим 4%, а наниматель платит 10%, общая сумма ставки сбора 14%.





- Как деятельность Фонда повлияла на состояние медицинской инфраструктуры?

- Новое оборудование, здания, расширение спектра процедур, обучение персонала. Качество предоставления услуг находится на высоком уровне, благодаря чему граждане нашей страны довольны. Если вы сравните качество услуг на сегодняшний день с прошлыми показателями, то вы увидите большую разницу. Также стоит отметить, что развивается не только Фонд: провайдеры мед услуг тоже стараются повысить свою эффективность, также начинают лучше работать с имеющимися в их распоряжении средствами, как это делает Фонд. Если вы ведете с ними дискуссию или переговоры, то они предоставят уже готовые данные. Они знают то, что они делают. Это очень хорошо. Потому что дискуссии выглядят предметно.





- Есть ли у Фонда бюджетный пакет?

- У нас сейчас нет, но есть некоторые вещи, которые оплачиваются как государственное здравоохранение, и эти вещи финансируются отдельно. Специальные программы, пропагандирующие здоровый образ жизни не относятся к Фонду. Скорая помощь оплачивается Фондом, она не финансируется по способу возмещения. Но, в начале месяца мы вносим определенную сумму на финансирование скорой помощи всего региона.





- На какие нужды расходуется эта сумма? Является ли она постоянной?

- Сумма постоянная, выделяется из Фонда. У нас есть определённые пункты, где расположены машины скорой помощи, и они должны приехать в течение 15 минут на вызов. Пункты получают определенное количество денег, и они несут ответственность каждый за свой регион. В случае, если машина добиралась до пациента дольше 15 минут, пациент может пожаловаться, что может привести к проблемам. Большинство компаний, предоставляющих услуги по транспорту являются частными. Если они не выполняют условия, изложенные в договоре, то они могут лишиться договора, который получит другая компания. Наша система позволяет принимать звонки государственным колл-центрам, и передавать заявки на оказание помощи частным мед компаниям. И если сотрудники или оборудование этой компании не соответствует условиям оговоренным условиям, договор с ними разрывается. На рынке большая конкуренция между ними, они только и ждут, когда конкурент оступится. Колл-центр оплачивается путем перевода денег из госбюджета. В регионах эта сумма уже распределена. В целом, выделенный бюджет делится на две части: одна идет в колл-центры, чтобы они функционировали; вторую часть получают медицинские компании, специализируемые на оказании скорой помощи. У них в контракте прописано даже количество машин в автопарке. Чтобы получить финансирование Фонда, компания должна выиграть тендер, показать количество машин, уровень подготовки персонала, сертификаты докторов. Как я сказал, эта деятельность финансируется Фондом, выделение средств, в первую очередь, идет сюда.





- За последние годы насколько снизилось число заболеваний в Словакии? Есть ли динамика снижения?

- Тут стоит выделить два критерия. Первый – длительность жизни и второй – уровень качества жизни. Не важно, сколько заболеваний возникает. Даже если вы качественно делаете свою работу, у вас будет больше пациентов, среди которых определенное количество так иначе будут больны. Смертность должна понижаться. Представьте у вас регион, где 100 000 человек, которые не застрахованы и которым нужен доктор. Если вы хорошо работаете и практикуете профилактические осмотры, которые проходит каждый из них, не все они будут здоровыми правильно же? И ваше число заболеваемости вырастит, поэтому важно говорить о том, длительности и качестве жизни. Если вы занимаетесь лечением онкологических заболеваний, то, как долго они остаются живыми. При качественной медпомощи вы даете им больше времени, продлеваете их жизнь. Также, у нас снижается тенденция заболеваемости туберкулезом. Однако, мы считаем нам есть куда расти.. Мы стараемся ровняться на показатели западных стран. Там говорят о более долгой продолжительности жизни. Система здравоохранения, Фонд и поставщики несут ответственность только за маленькое количество продолжительности жизни человека. Гораздо большее значение имеет вопрос качества жизни: вода лучшего качества, хорошая еда, отсутствие вредных привычек, ведение активного и здорового образа жизни позволяет людям дольше жить. Эти стандарты едины для всех людей, но необходимость следования им везде разная. Астана имеет один уровень, другие другой уровень. Свое влияние оказывают природные условия: например, в нашей стране разница между регионами меньше. Средняя продолжительность жизни в Словакии 76 лет для мужчин и 81-82 лет для женщин. Самая важная вещь здесь – продолжительность и качество жизни.



