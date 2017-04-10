В Астане обсудили подходы совершенствования методики расчета величины прожиточного минимума

Сегодня в Астане прошел круглый стол по обсуждению подходов совершенствования методики расчета величины прожиточного минимума с участием представителей центральных государственных органов, Федерации профсоюзов РК, НПП РК «Атамекен», ТОО «Казахская академия питания», ОО «Ардагер», а также отраслевых профсоюзов РК и др.

Выступая на круглом столе, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отметила, что по результатам исследовательской работы, проведенной Казахской академией питания, рекомендовано, с учетом фактической структуры потребительских расходов населения, пересмотреть структуру величины прожиточного минимума путем увеличения в ней доли непродовольственной части с 40% до 45%.

«В результате величина прожиточного минимума в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличится до 16%, что повлечет соответствующее увеличение размеров социальных выплат, привязанных к величине прожиточного минимума», - пояснила Светлана Жакупова.

Вице-министр подчеркнула, что в республиканском бюджете на 2017-2019 годы уже предусмотрены дополнительные расходы на вышеуказанные цели.