Китаянка после смерти собаки под колесами авто сожгла 9 белых машин

Серия поджогов произошла в ночь с 30-го на 31 марта, но местная пресса написала об этом только сегодня. Оказалась, что все 9 машин предала огню китаянка, которая хотела отомстить за гибель своей любимой собаки. При задержании у подозреваемой обнаружены нашли 2 зажигалки.





Как уточнил представитель местной полиции Ван Ян, свой поступок женщина объяснила пережитой трагедией. В районе, где она живет, ее собаку насмерть сбила белая машина. Сообщается, что все сгоревшие авто были белого цвета.