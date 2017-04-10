Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китаянка после смерти собаки под колесами авто сожгла 9 белых машин

10 апреля 2017, 17:00

Она хотела отомстить за гибель своей любимой собаки.

Полиция многонациональной китайской провинции Цзилинь, которая расположена на северо-востоке Поднебесной, разобралась в истории со сгоревшими машинами, случившейся в городе Чанчунь. Выяснилось, что авто поджигала мстительная местная жительница, сообщает НТВ.ru.

Серия поджогов произошла в ночь с 30-го на 31 марта, но местная пресса написала об этом только сегодня. Оказалась, что все 9 машин предала огню китаянка, которая хотела отомстить за гибель своей любимой собаки. При задержании у подозреваемой обнаружены нашли 2 зажигалки.

Как уточнил представитель местной полиции Ван Ян, свой поступок женщина объяснила пережитой трагедией. В районе, где она живет, ее собаку насмерть сбила белая машина. Сообщается, что все сгоревшие авто были белого цвета.

Фото: НТВ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...