Китаянка после смерти собаки под колесами авто сожгла 9 белых машин
10 апреля 2017, 17:00
Она хотела отомстить за гибель своей любимой собаки.
Полиция многонациональной китайской провинции Цзилинь, которая расположена на северо-востоке Поднебесной, разобралась в истории со сгоревшими машинами, случившейся в городе Чанчунь. Выяснилось, что авто поджигала мстительная местная жительница, сообщает НТВ.ru.
Серия поджогов произошла в ночь с 30-го на 31 марта, но местная пресса написала об этом только сегодня. Оказалась, что все 9 машин предала огню китаянка, которая хотела отомстить за гибель своей любимой собаки. При задержании у подозреваемой обнаружены нашли 2 зажигалки.
Как уточнил представитель местной полиции Ван Ян, свой поступок женщина объяснила пережитой трагедией. В районе, где она живет, ее собаку насмерть сбила белая машина. Сообщается, что все сгоревшие авто были белого цвета.
Фото: НТВ
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