В Астане состоялись межмидовские консультации между Казахстаном и Афганистаном

10 апреля 2017 года в Астане состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Исламской Республики Афганистан. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов, афганскую - заместитель министра иностранных дел Хекмат Халиль Карзай.

А. Камалдинов ознакомил афганскую сторону с проводимыми в Казахстане политическими и социально-экономическими преобразованиями, в частности, Посланием Президента РК народу Казахстана «Третьей модернизации Казахстана: направленной на глобальную конкурентоспособность», недавней конституционной реформе и др. Была отмечена важность участия Афганистана в международных мероприятиях в Казахстане, в том числе Саммите Шанхайской организацией сотрудничества, Саммите Организации исламского сотрудничества, а также в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Отмечалось, что Казахстан активно участвует во многих международных и региональных инициативах по Афганистану: Стамбульском процессе («Сердце Азии»), Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (РЕККА), Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) и др.

Х. Карзай подчеркнул, что ситуацию в его стране следует рассматривать с двух ракурсов: обеспечения стабильности и безопасности для страны и ее соседей; и поддержки социально-экономического развития и продолжения восстановления инфраструктуры мирной жизни в Афганистане. В этой связи он поблагодарил за реализацию с 2009 года государственной образовательной программы Республики Казахстан, по линии которой в Казахстане получат высшее и среднетехническое образование до 1 тысячи афганских студентов, а также за оказание гуманитарной помощи и возведение на средства Казахстана социально важных объектов инфраструктуры в Афганистане. Х. Карзай заверил, что Правительство национального единства Афганистана прилагает все возможные усилия для стабилизации ситуации в стране.

В ходе консультаций стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани в Казахстане в ноябре 2015 года, а также сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив значимость эффективного взаимодействия в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годы, а также продвижение на площадке СБ ООН актуальных для региона Центральной Азии проблем, включая вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане.