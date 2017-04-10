В Алматы арестовали командира батальона спецохраны
10 апреля 2017, 17:07
Вместе с ним также задержали его заместителя и еще четырех командиров взводов.
Командир 5-го батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы МВД РК Андрей Михайлов задержан после жалоб сотрудников за нарушения норм законодательства, сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.
Всего были задержаны шесть человек. Как сообщали СМИ со слов сотрудников батальона, их начальство перестало выплачивать им премии, а также перечисляло заработную плату так называемым "мертвым" и "полумертвым" душам.
"Михайлов, Туякбаев (его заместитель) и Маткаримов до 16 мая арестованы", — сказали в пресс-службе суда.
Помимо этого, арестованы командиры взводов 5-го батальона УССО Алматы МВД РК Юрий Ли, Жандос Рахимжанов и Биржан Алмуратов.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik/Максим Блинов
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