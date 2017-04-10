Минздрав протестирует преподавателей медицинских вузов

В апреле 2017 годана базе Республиканского центра развития здравоохранения будет проведено комплексное тестирование педагогических работников организаций образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Основная цель независимой оценки профессорско-преподавательского состава ВУЗов - этоопределение качества образовательных услуг в организациях высшего медицинского профессионального образования РК и выработка предложений по улучшению системы медицинского образования с учетом лучшей международной практики. Оценке подлежат как государственные, так и частные медицинские вузы, участвующие в подготовке врачей, в том числе по программам резидентуры. Тестирование преподавателей вузов будет включать 130 вопросов по 102 направлениям медицинских специальностей, включая вопросы по учебным дисциплинам и по педагогическим компетенциям.

Независимая оценка знаний преподавателей пройдет период с 26 по 28 апреля 2017 года. В независимой оценке примут участие 9 медицинских высших учебных заведений: Медицинский университет Астана;

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова; Карагандинский государственный медицинский университет; Западно-Казахстанский государственный медицинский университет;

Государственный медицинский университет г. Семей; Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия; Казахстанско-Российский медицинский университет; Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.Яссави; Казахский медицинский университет непрерывного образования.

Педагогические компетенции будут оцениваться по 5 направлениям: профессионал, лидер/организатор, эффективный преподаватель, исследователь/ученый, коммуникативные навыки.

Комплексное компьютерное тестирование позволит провести самооценку преподавателей, и будет направлено не только на выявление уровня их теоретической подготовки по преподаваемым дисциплинам, но и на оценку эффективности организации учебного процесса. Оценка преподавателей вузов позволит провести сравнительный анализ качества образовательных услуг, предоставляемых ВУЗами в рамках государственного заказа (грантов).

По результатам оценки будет составлен индивидуальный план развития компетенций каждого преподавателя для дальнейшего повышения квалификации с привлечением зарубежных специалистов на базе Назарбаев Университета, ведущих зарубежных университетов - стратегических партнеров медицинских ВУЗов РК и др.