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СМИ рассказали о роли Иванки Трамп в принятии решения об ударе по Сирии

10 апреля 2017, 17:15

Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх.

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка оказала серьезное влияние на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по Сирии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Как утверждает издание, Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх.

Согласно данным источников, она повлияла на решение, принятое в Овальном кабинете Белого дома, и реакция США была «сильнее ожидаемой».

Напомним, 7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

Фото: Andrew Harrer / Getty Images

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