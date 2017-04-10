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Базовая ставка в Казахстане сохранена на уровне 11%

10 апреля 2017, 17:21

По итогам марта годовая инфляция снизилась до 7,7%.

Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности остаются равными 12%, а по операциям изъятия ликвидности – 10%. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для СМИ в г.Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Инфляция соответствует прогнозной и целевой траектории. Наметившийся с начала года рост деловой активности, стабильная ситуация на внутренних финансовых рынках повышают вероятность снижения базовой ставки при ее следующем пересмотре», – сказал он.
Как отметил Д. Акишев, инфляция в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора и прогнозов Нацбанка. Так, по итогам марта годовая инфляция снизилась до 7,7%.

«Инфляционные ожидания населения стабилизировались. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в марте составила 6,1%. Таким образом, ожидания населения формируются на уровне ниже фактического значения инфляции», – сказал глава финансового регулятора.

Кубатбек Туратбеков

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