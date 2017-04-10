В Караганде в СИЗО забеременела осужденная
10 апреля 2017, 17:23
К ответственности привлекли руководство изолятора.
К дисциплинарной ответственности в виде выговоров привлечено руководство следственного изолятора в Караганде после беременности осужденной, передает МИА «Казинформ».
«Руководство и другие ответственные должностные лица привлечены к строгим видам дисциплинарной ответственности - выговорам и строгим выговорам», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы.
Оперуполномоченный следственного изолятора уволен. Он предстал перед судом в качестве подсудимого по уголовному делу. Обвиняется в создании условий, позволивших женщине вступать в интимную связь с другим осужденным из мужского блока изолятора.
По версии следствия, сотрудник изолятора создал условия для свиданий двоих арестантов. В результате женщина забеременела, однако из-за проблем со здоровьем ей был сделан аборт. Осужденную под конвоем вывезли в гинекологическое отделение одной из больниц, где был осуществлено прерывание беременности.
Фото: inform.kz
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