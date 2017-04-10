В Караганде в СИЗО забеременела осужденная

К дисциплинарной ответственности в виде выговоров привлечено руководство следственного изолятора в Караганде после беременности осужденной, передает передает МИА «Казинформ»





«Руководство и другие ответственные должностные лица привлечены к строгим видам дисциплинарной ответственности - выговорам и строгим выговорам», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы.





Оперуполномоченный следственного изолятора уволен. Он предстал перед судом в качестве подсудимого по уголовному делу. Обвиняется в создании условий, позволивших женщине вступать в интимную связь с другим осужденным из мужского блока изолятора.





По версии следствия, сотрудник изолятора создал условия для свиданий двоих арестантов. В результате женщина забеременела, однако из-за проблем со здоровьем ей был сделан аборт. Осужденную под конвоем вывезли в гинекологическое отделение одной из больниц, где был осуществлено прерывание беременности.



