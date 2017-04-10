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Британец бесплатно отдохнул в Испании, благодаря своему имени и фамилии

10 апреля 2017, 17:25

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

Британцу Джо Макграту (Joe McGrath) предложили бесплатный тур на испанский остров Мальорка из-за его имени и фамилии. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.ru.

«Безумная история: парень по имени Дэн, которого я никогда не встречал раньше, неожиданно написал мне, что его друг Джо Макграт не может отправиться вместе с ним и другими знакомыми в забронированный тур. Дэн спросил, могу ли я занять его место», — рассказал британец.

По словам Макграта, он сначала колебался, но затем решил принять предложение. В субботу, 1 апреля, он приехал из Манчестера, где жил и работал, в Бристоль, откуда вместе с группой из девяти туристов отправился в Испанию. Продолжительность тура составила три дня.

Как уточняет газета New Zealand Herald, в стоимость путевки вошли перелет и проживание в отеле по системе «все включено». Платить за все это Макрату не пришлось. Поездку туристы организовали в честь дня рождения одного из их друзей. После путешествия Макргат признался, что не спал четыре дня.

Фото: Joe Mcgrath / Facebook

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