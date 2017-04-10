Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ездивший задом наперед водитель оштрафован в Атырау

10 апреля 2017, 17:30

LADA Priora водворена на штрафную стоянку.

На официальную страничку областного ДВД в социальных сетях видео прислал один жителей города. Полицейские разыскали водителя со странностями, пишет ATPress.kz.

Как сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира Мухтарова, данный факт имел место в ночь с 8 на 9 апреля в центре города Атырау. Водитель автомашины «Лада Приора», житель города, 1993 года рождения, нарушал правила маневрирования и двигался задом наперед по проезжей части по улице Сатпаева (до пересечения с улицей Тайманова).

Личность водителя была установлена, он был задержан, и в отношении него были составлены административные протоколы. Его LADA Priora водворена на штрафную стоянку.

- Этот водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 595 и статье 612 КоАП РК, - уточнила Г.Мухтарова.

Оказалось, что в момент задержания у водителя не оказалось с собой водительских прав. Поэтому, помимо нарушения правил маневрирования, он будет привлекаться за управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления, уточнила Г.Мухтарова.

Видео предоставлено пресс-службой ДВД


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...