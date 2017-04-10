Ездивший задом наперед водитель оштрафован в Атырау

На официальную страничку областного ДВД в социальных сетях видео прислал один жителей города. Полицейские разыскали водителя со странностями , пишет , пишет ATPress.kz





Как сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира Мухтарова, данный факт имел место в ночь с 8 на 9 апреля в центре города Атырау. Водитель автомашины «Лада Приора», житель города, 1993 года рождения, нарушал правила маневрирования и двигался задом наперед по проезжей части по улице Сатпаева (до пересечения с улицей Тайманова).





Личность водителя была установлена, он был задержан, и в отношении него были составлены административные протоколы. Его LADA Priora водворена на штрафную стоянку.









Оказалось, что в момент задержания у водителя не оказалось с собой водительских прав. Поэтому, помимо нарушения правил маневрирования, он будет привлекаться за управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления, уточнила Г.Мухтарова.





Видео предоставлено пресс-службой ДВД



