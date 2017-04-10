Исполнительницу народных танцев пригласили на шоу "Лучше всех"





Как сообщила мама девочки — Наргиза Султангазиева, вылет намечен на 14 апреля и организаторы покроют все дорожные расходы.





Знаменитый танец «Кара жорго», исполненный Нурпери в 2015 году взорвал соцсети, также как и недавнее выступление девочки на празднике Нооруз с узбекским танцем.









«Лучше всех» — детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются юные участники от трех до 12 лет. Транслируется на Первом канале. Ведущий — Максим Галкин.