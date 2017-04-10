Исполнительницу народных танцев пригласили на шоу "Лучше всех"
10 апреля 2017, 17:31
Знаменитый танец «Кара жорго», исполненный Нурпери в 2015 году взорвал соцсети, также как и недавнее выступление девочки на празднике Нооруз с узбекским танцем.
Исполнительница народных танцев, 5-летняя Нурпери Тургуналиева получила приглашение для участия в российском детском шоу «Лучше всех», сообщает Каганат.
Как сообщила мама девочки — Наргиза Султангазиева, вылет намечен на 14 апреля и организаторы покроют все дорожные расходы.
Знаменитый танец «Кара жорго», исполненный Нурпери в 2015 году взорвал соцсети, также как и недавнее выступление девочки на празднике Нооруз с узбекским танцем.
«Лучше всех» — детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются юные участники от трех до 12 лет. Транслируется на Первом канале. Ведущий — Максим Галкин.
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