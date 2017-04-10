Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Исполнительницу народных танцев пригласили на шоу "Лучше всех"

10 апреля 2017, 17:31

Знаменитый танец «Кара жорго», исполненный Нурпери в 2015 году взорвал соцсети, также как и недавнее выступление девочки на празднике Нооруз с узбекским танцем.

Исполнительница народных танцев, 5-летняя Нурпери Тургуналиева получила приглашение для участия в российском детском шоу «Лучше всех», сообщает Каганат.

Как сообщила мама девочки — Наргиза Султангазиева, вылет намечен на 14 апреля и организаторы покроют все дорожные расходы.

Знаменитый танец «Кара жорго», исполненный Нурпери в 2015 году взорвал соцсети, также как и недавнее выступление девочки на празднике Нооруз с узбекским танцем.


«Лучше всех» — детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются юные участники от трех до 12 лет. Транслируется на Первом канале. Ведущий — Максим Галкин.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...