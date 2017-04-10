Девальвационные ожидания казахстанцев находятся на минимальном уровне – Д. Акишев
10 апреля 2017, 17:33
Ситуация на валютном рынке стабильна.
В Казахстане наблюдается улучшение по девальвационным ожиданиям населения. Доля респондентов, ожидающих укрепления тенге, достигла максимума с начала проведения опроса и составила 22%.
Об этом сегодня сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе традиционного брифинга для СМИ, передает корреспондент Zakon.kz.
Д.Акишев рассказал, что «ставки по беспоставочным валютным форвардам показывают, что участники рынка ожидают стабильности курса тенге».
«Следует отметить, что девальвационные ожидания находятся на минимальном уровне за последние годы, –констатировал глава НБРК. – Ситуация на валютном рынке стабильна. С начала года биржевой курс тенге укрепился на 6% и составил 313,21 тенге за доллар США. Национальный Банк продолжает политику невмешательства в курсообразование и более 6 месяцев не проводит интервенции».
Также он привел статистику Национального Банка по ЗВР и валютным активам Нацфонда. Так, золотовалютные резервы Национального Банка на конец марта, по предварительным данным, составили 30 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 473 млн. долларов США.
Валютные активы Национального фонда в иностранной валюте на конец марта составили 62,6 млрд. долл. США, общие международные резервы – 92,6 млрд. долларов США или 69% от ВВП.
Автор: Кубатбек Туратбеков
Фото: lada.kz
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