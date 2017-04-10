Валютные предпочтения казахстанцев смещаются в сторону тенге

Объемы покупки иностранной валюты населением постепенно снижаются, в феврале объем нетто-покупки составил 193,4 млн. долларов США, что стало минимумом с июля 2016 года.





Об этом сегодня проинформировал журналистов Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для СМИ в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz





Д.Акишев рассказал, что смена валютных предпочтений прослеживается и на депозитном рынке, но более медленными темпами. «По предварительным итогам марта 2017 года, почти достигла паритета доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге», – сказал он.





В ходе брифинга глава Национального Банка сообщил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность.





«Для сдерживания инфляционного давления Национальный Банк выпускает краткосрочные ноты. 7 апреля был проведен четвертый в этом году аукцион по размещению годичных нот, спрос на которые превышает предложение, – отметил он. – В целом на конец марта чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 2338,65 млрд. тенге. Объем открытой позиции НБРК по операциям прямое РЕПО составил 12,42 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО – млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке – 449,2 млрд. тенге. Краткосрочные ноты в обращении достигли 3198,06 млрд. тенге. Ставки денежного рынка находятся внутри установленного коридора ставок».





Автор: Кубатбек Туратбеков