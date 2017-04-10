Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча

10 апреля 2017, 17:38

Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча

В матче 41-го тура Чемпионшипа между "Блэкберном" и "Барнсли" футболист команды гостей Марли Уоткинс отметился красивым забитым мячом, сообщает Zakon.kz.

Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку, после чего вратарь выбил его подальше, но арбитр встречи решил, что круглый до этого пересек линию.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Барнсли".


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