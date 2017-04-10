Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча

В матче 41-го тура Чемпионшипа между "Блэкберном" и "Барнсли" футболист команды гостей Марли Уоткинс отметился красивым забитым мячом, сообщает Zakon.kz





Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку, после чего вратарь выбил его подальше, но арбитр встречи решил, что круглый до этого пересек линию.





Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Барнсли".



