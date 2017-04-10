Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча
10 апреля 2017, 17:38
Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча
В матче 41-го тура Чемпионшипа между "Блэкберном" и "Барнсли" футболист команды гостей Марли Уоткинс отметился красивым забитым мячом, сообщает Zakon.kz.
Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку, после чего вратарь выбил его подальше, но арбитр встречи решил, что круглый до этого пересек линию.
One hour to go! ⚽️ No shortage of goals on #FootballOn5 from 9pm on @channel5_tv, including this effort from @bfc_official's @MarleyWatkins. pic.twitter.com/rmrizDopuu— Football On 5 (@FootballOn5) 8 апреля 2017 г.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Барнсли".
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com