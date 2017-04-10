Спускаемый аппарат с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

После 173 суток на орбите на Землю вернулись российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-02" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).





Соответствующая надпись появилась на экране в ЦУПе: "Есть посадка!". Спускаемый аппарат при посадке несколько раз перевернулся. По докладу командира корабля, самочувствие экипажа хорошее. Спасатели обнаружили капсулу и направились к ней для эвакуации экипажа.





На Землю после 173 суток на орбите вернулись российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. На МКС остались работать российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.



