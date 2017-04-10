Петербургские мажоры постреляли из автомата Калашникова через люк Gelandewagen
Видеозапись сопровождается хештегами #untouchable (неприкасаемые) и #ak47.
Учёные доказали, что совокупность Гелендвагена и автомата в темное время суток заменяет до 1 часа воспитательной беседы и со 100% гарантией меняет взгляды человека на жизнь😂 Ну, где вы, хейтеры?◼️🔫 Video by @arteeem015 ⠀ #RichRussianKids #RRK ⠀ ⠀ #mercedes #gclass #w463 #gwagon #black #night #ak47 #gun #russian #russia #saintpetersburg #untouchable #richkids
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