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Петербургские мажоры постреляли из автомата Калашникова через люк Gelandewagen

10 апреля 2017, 17:43

Видеозапись сопровождается хештегами #untouchable (неприкасаемые) и #ak47.

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестный ведет стрельбу из оружия, напоминающего автомат Калашникова, через люк черного Mercedes-Benz Gelandewagen; судя по данным геолокации, ролик снят в Санкт-Петербурге. Он опубликован в понедельник, 10 апреля, в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем arteeem015.

Видеозапись сопровождается хештегами #untouchable (неприкасаемые) и #ak47. Как следует из комментариев к ролику, стрельба, предположительно, велась из охолощенного автомата Калашникова. Стрельба боевыми патронами из такого оружия невозможна, однако ее можно вести сигнальными или холостыми патронами, пишет Lenta.ru.

6 января в Москве задержали уроженца Дагестана, устроившего стрельбу в центре города из охолощенного автомата Калашникова. Инцидент произошел в новогоднюю ночь. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).


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