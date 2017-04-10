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Новости за сегодня

Валютные предпочтения казахстанцев смещаются в сторону тенге

 

Объемы покупки иностранной валюты населением постепенно снижаются, в феврале объем нетто-покупки составил 193,4 млн. долларов США, что стало минимумом с июля 2016 года.

Об этом сегодня проинформировал журналистов Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для СМИ в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Д.Акишев рассказал, что смена валютных предпочтений прослеживается и на депозитном рынке, но более медленными темпами. «По предварительным итогам марта 2017 года, почти достигла паритета доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге», - сказал он.

В ходе брифинга глава Национального Банка сообщил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность.

«Для сдерживания инфляционного давления Национальный Банк выпускает краткосрочные ноты. 7 апреля был проведен четвертый в этом году аукцион по размещению годичных нот, спрос на которые превышает предложение, - отметил он. - В целом на конец марта чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 2338,65 млрд. тенге. Объем открытой позиции НБРК по операциям прямое РЕПО составил 12,42 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО - млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке - 449,2 млрд. тенге. Краткосрочные ноты в обращении достигли 3198,06 млрд. тенге. Ставки денежного рынка находятся внутри установленного коридора ставок».

 

Кубатбек Туратбеков

 

10 апреля 2017, 17:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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