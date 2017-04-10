Генпрокуратура поможет матерям взыскать долги по алиментам

В Астане на координационном совете по проблемам взаимодействия государственных органов по вопросам взыскания алиментов первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель рассказал о мерах, которые планируется предпринять, что заставить должников выплатить алименты, сообщает Zakon.kz.

Как отметил замгенпрокурора, сегодня в Казахстане распадается каждая третья семья. В 2014 году мы вошли в десятку стран по количеству разводов.

Как следствие, растет и число алиментных обязательств. Так, по словам И.Меркеля, в 2015 году у судоисполнителей на исполнении находилось 280 тыс. производств в пользу 370 тыс. детей.

При этом две трети должников платят алименты от случая к случаю, а 10% или 22 тыс. - не платят их совсем. Долги по алиментам составили 1,8 млрд. тенге.

Как отметил первый заместитель генпрокурора, среди неплательщиков алиментов далеко не все алкоголики, наркоманы и бомжи.

«Многие должники, особенно в сельской местности, - безработные. Однако все же большая часть - это люди, которые имеют доход. Они сознательно избегают выплат, не оформляя трудовые документы, получая зарплату «черным» налом и занижая доходы», - подчеркнул И.Меркель.

При этом он заметил, что сегодня весь интернет наводнен советами юристов, как законно не платить алименты.

«Уже никто не удивляется, когда какой-нибудь бизнесмен хвалится перед друзьями и близкими ловкостью, с которой он скрыл свои доходы чтобы не платить алименты. Что тревожит - все это воспринимается, как само собой разумеющееся, - сказал первый замгенпрокурора. - Некоторые готовы не платить алименты любой ценой. Порой даже ценой жизни своего ребенка и супруги».

Он привел пример, когда 70-летний предприниматель из Уральска, не желая платить алименты, отдел киллеру 5 тыс. долларов за убийство своей 8-летней дочери и бывшей гражданской жены. Полиция предотвратила преступление, алчный отец и его подельник сели на 15 лет.

Бороться с должниками в надзорном органе начали еще в 2013 года, когда предложили ряд законодательных инициатив, направленных против недобросовестных отцов. В частности, ввели Единый реестр должников. Его данные используются для применения ограничительных мер к должникам. Предусмотрели приостановление выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, реализацию имущества с электронных торгов.

Освободили матерей-одиночек от сбора доказательств, переведя дела о неуплате алиментов из частного в частно-публичную категорию. Теперь ими занимается полиция.

«Безусловно, эти меры позволили улучшить ситуацию, но в целом проблему, они конечно не решили. Поэтому, попытавшись разобраться в причинах неуплаты алиментов, мы совместно с министерствами юстиции, внутренних дел, Верховным судом и другими госорганами разработали совместный План мероприятий по их устранению», - сказал И.Меркель.

По его словам, предлагается пересмотреть порядок определения размера алиментов. Сегодня он определяется в долях от заработка должника и больше учитывает его интересы, нежели детей.

Суд может назначить алименты и в твердой сумме. Но лишь в двух случаях - если нет стабильного дохода, и, если заработок выдается в натуральном виде.

«Этот подход, принятый еще в 36-м году прошлого века, давно изжил себя. «Хитрые» должники давно нашли способ обходить закон. Я уже приводил примеры, когда они устраивались на работу с низким окладом. Затем, вполне законно, отчисляли детям по 5-6 тысяч тенге, - сказал И.Меркель. - Разве на эти деньги сегодня можно накормить и одеть ребенка? Не говоря уже об иных расходах. А ведь с возрастом они только растут».

В связи с чем, продолжил он, приоритетом должны быть интересы ребенка. Нужно гарантировать законом базовый размер алиментов в зависимости от его возраста.

«Доходы должника тоже предлагаем учитывать. Но только по принципу - чем выше заработок, тем выше минимальный размер алиментов. За основу предлагаем взять опыт Германии. Там размер алиментов определяется по специальной таблице. Называется она Дюссельдорфской, - пояснил представитель генпрокуратуры. - Таблица построена следующим образом: доходы родителей поделены на 11 групп в соответствии с их размером, а возраст детей - на 4 группы. В соответствии с возрастом ребенка и размером дохода определяется минимальный размер алиментов».

«Во-вторых, в Уголовном кодексе есть ответственность за неуплату алиментов. Состав формальный - не платишь три месяца, можешь «загреметь» в тюрьму.Но на деле посадить должника оказалось не так-то просто. В прошлом году из 8,5 тысяч фактов уклонения - 8 тысяч прекращены за отсутствием состава. В основном (73%) - в связи с отсутствием у виновных дохода. Часто приходится видеть ситуацию, когда должники говорят, что не работают, однако на водку и наркотики деньги находят», - отметил он.

Для разрешения этой проблемы он предложил, в частности, принять законодательные меры. Ввести в Уголовный кодекс новый вид наказания - принудительные работы. У должников появится возможность погашать долги из заработанных денег.

Кроме того, предуматривается сделать так, чтобы должник сам бегал за судоисполнителем.

«Еще в 2013 году в рамках проекта «ЕРД» мы предложили проработать вопрос об ограничении должников в получении госуслуг, за исключением жизненно-важных.Совет по правовой политике при Президенте это предложение одобрил. В Минюсте создали рабочую группу по данному вопросу. Но дальше дело не пошло… Предлагаем возобновить работу группы и продолжить обсуждение этого вопроса. Думаем, там очень много резервов, с помощью которых можно заставить злостных должников платить по счетам», - сказал И.Меркель.

Также в генпрокуратуре намерены внедрить действенный механизм - приостановление водительских прав должников. Кроме того, предлагается ввести адмответственность должника за езду в период приостановления водительских прав.

Предлагается внедрить в Казахстане институт совместной опеки.

«По данным социсследований, одной из причин нежелания платить алименты является невозможность общения должников со своими детьми. Поскольку этому препятствуют бывшие супруги. Между тем доказано, чем теснее общение отцов с детьми, тем реже случаи неплатежей алиментов.Суть совместной опеки - сохранить отношения ребенка с родителями после развода. Где будет учиться ребенок, куда поступать, кто и как будет оплачивать учебу и т.д. - все это обсуждается и согласовывается супругами», - пояснил И.Меркель. - По данным нашего соцопроса 25% должников платили бы алименты, если им разрешат чаще видеться с ребенком и участвовать в его воспитании. 60% женщин положительно отнеслись к введению института совместной опеки».

В плане также предусмотрено внедрить в бракоразводный процесс психологов-медиаторов, которые буду советовать суду, кого можно помирить, а кого нет. Суд будет назначать примирительный срок и отправлять пары на прием к психологу. А после уже решать, разводить или нет.

Планируется также проработать вопрос о введении института контроля соцслужбами расходования полученных алиментов. Но только в конкретных случаях и по заявлению плательщика. К примеру, если имеются достоверные сведения о том, что алименты тратятся не по назначению.

В Кодексе о браке и семье предлагается предусмотреть возможность уплаты должником алиментов путем передачи взыскателю имущества. Это может быть покупка одежды, школьных принадлежностей, путевок, оказание услуг, оплата учебы и иные способы. Сегодня такой способ оплаты возможен только, если есть соглашение об уплате алиментов.

Предлагается также пересмотреть нормативы работы судоисполнителей.

Меркель также затронул вопрос развития в Казахстане института ответственного отцовства.

«Ведь безответственное отношение к планированию семьи, отцовству и есть одна из главных причин неуплаты алиментов. 97% неплательщиков - это мужчины.Никто не учит и не готовит юношей к отцовству. Вся подготовка - это пример наших отцов, или, в лучшем случае, их советы. А если нет его - отца, или он алкоголик, наркоман? Кто даст совет, с кого брать пример? - сказал первый замгенпрокурора. - Вот и получается, что оставили мы эту проблему на уровне семьи. Учитывая ее масштабы, полагаем, что назрела необходимость вывести проблемы отцовства на уровень политики государства».

К примеру, прокуратура Наурызбайского района Алматы уже призывает взыскателей обращаться к ним. «Лишь после вмешательства прокуратуры 2 задолженниками погашены задолженности по алиментам на сумму более 1 800 000 тенге. Если и по вашим исполнительным листам не выплачиваются алименты, обращайтесь в органы прокуратуры и по проекту «30 шагов против неуплаты алиментов» будет проведена работа по взысканию», - отметили в райпрокуратуре.