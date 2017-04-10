Власти Египта выплатят $5,5 тыс. семье каждого погибшего в терактах в Танте и Александрии

9 апреля в городах Танта и Александрия на севере Египта были совершены теракты в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное воскресенье. По последним данным Министерства здравоохранения, жертвами террористических атак стали 45 человек, более 100 получили ранения.





В понедельник правительство Египта одобрило решение президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Чрезвычайное положение вводится в Египте с 13:00 понедельника, 10 апреля.





По египетскому законодательству, одобренное кабинетом решение главы государства должно быть направлено в парламент (Палата представителей), который в течение семи дней должен одобрить постановление кабинета. В противном случае решение президента теряет силу.