Власти Египта выплатят $5,5 тыс. семье каждого погибшего в терактах в Танте и Александрии
10 апреля 2017, 17:48
Жертвами атак в воскресенье стали более 40 человек, свыше 100 получили ранения.
Правительство Египта распорядилось выплатить по 100 тыс. египетских фунтов (более $5,5 тыс.) семье каждого погибшего в результате терактов, совершенных в воскресенье в городах Танта и Александрия. Об этом объявила министр социальной солидарности страны Гада Вали, сообщает ТАСС.
9 апреля в городах Танта и Александрия на севере Египта были совершены теракты в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное воскресенье. По последним данным Министерства здравоохранения, жертвами террористических атак стали 45 человек, более 100 получили ранения.
В понедельник правительство Египта одобрило решение президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Чрезвычайное положение вводится в Египте с 13:00 понедельника, 10 апреля.
По египетскому законодательству, одобренное кабинетом решение главы государства должно быть направлено в парламент (Палата представителей), который в течение семи дней должен одобрить постановление кабинета. В противном случае решение президента теряет силу.
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