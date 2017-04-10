Комитет по чрезвычайным ситуациям бьет тревогу

С наступлением весны, когда начато разрушение ледового покрытия водоемов, количество трагедий возросло. Причина несчастных случаев – пренебрежение элементарными правилами поведения на льду , сообщает , сообщает Zakon.k z со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





Спасателями повсеместно проводятся профилактические мероприятия с населением: рейды по водоемам, беседы с рыбаками, распространение агитационных материалов. Но, несмотря на принимаемые меры, число погибших на воде продолжает расти.





Всего с начала марта т.г. на воде погибло более 15 человек. Несчастные случаи происходили при рыбной ловле, при попытке проезда по льду на автотранспорте и переходе через водоем верхом на лошадях.





На озере Балхаш в Карагандинской области продолжаются поиски мужчины, провалившегося под лед вместе с автотранспортом 21 марта т.г. А спасатели Алматинской области на реках Или и Котентай ежедневно ведут поиски двух мужчин, выехавших на рыбалку 18 и 23 марта.





Благодаря своевременному обращению за помощью, силами спасательных подразделений КЧС с начала марта 2017 года на водоемах спасено порядка 20 человек.





Так, 1 марта на Капшагайском водохранилище силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области спасены 15 рыбаков, которые остались на отколовшей льдине.





6 и 9 марта на реке Урал в Атырау спасены 2 человека, провалившиеся под лед.





3 апреля двое рыбаков-любителей остались на льдине в 8 км от берега озера Кошкарколь в Алакольском районе Алматинской области. Принятыми оперативными мерами спасателей мужчины были доставлены на берег.





КЧС предупреждает! Лед на весенних водоемах визуально обманчив и непрочен! Предупредите об этом детей. Любителям рыбной ловли необходимо иметь при себе индивидуальные спасательные средства.





Особую тревогу вызывают участившиеся случаи гибели детей, оставленных без присмотра у воды.





За период с начала марта текущего года известно о шести погибших детях, упавших в оросительные каналы, септики и ямы с водой в Южно-Казахстанской и Акмолинской областях.





Спасателями Жамбылской области на реке Талас ведутся поиски мальчика 2004 года рождения, который 9 апреля предположительно утонул, играясь на берегу реки.





Трагические случаи в большинстве своем происходят из-за недосмотра родителей и незнания детьми элементарных мер безопасности.





Комитет по ЧС призывает всех родителей внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Маленький ребенок не в состоянии объективно оценивать степень опасности. Поэтому оставление его без присмотра, даже на непродолжительное время, может привести к трагедии. Детям необходимо объяснять необходимость соблюдения правил безопасности.