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Жительницу ЮКО, родившую близнецов в третий раз наградили подвеской «Алтын алқа»

10 апреля 2017, 17:58

Аким района, вручив подвеску «Алтын алқа», поблагодарил многодетную мать за весомый вклад в демографическое развитие страны.

В семье Галыма Галбията жителя поселка Турара Рыскулова Тюлькубасского района подрастают 8 детей. Его супруга родила близнецов в третий раз. Молодую мать-героиню Улбосын Жасымбекову принял аким Тюлькубасского района Н.Турашбеков и вручил подвеску «Алтын алқа», передает пресс-служба акима ЮКО.

В 2012 году по программе « С дипломом – в село» молодую семью обеспечили жильем. На сегодняшний день родители близнецов работают врачами в районной поликлинике.

Аким района, вручив подвеску «Алтын алқа», поблагодарил многодетную мать за весомый вклад в демографическое развитие страны. Вместе с тем, он отметил, что на сегодня государство создает все условия матерям и детям, и оказывает всестороннюю поддержку.

Стоит отметить, что в семье молодых врачей, старшая дочь Аружан учится в 4-ом классе, а близняшкам Кымбат и Сымбат исполнилось 7 лет. Второй паре близнецов - Улжан и Улпан больше 5 лет. Кроме того, 3 года исполнилось старшему сыну Акарысу, а в 2015 году семья пополнилась еще одной парой близнецов, которых назвали Бекарыс и Жанарыс.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО

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