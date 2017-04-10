Жительницу ЮКО, родившую близнецов в третий раз наградили подвеской «Алтын алқа»

В семье Галыма Галбията жителя поселка Турара Рыскулова Тюлькубасского района подрастают 8 детей. Его супруга родила близнецов в третий раз. Молодую мать-героиню Улбосын Жасымбекову принял аким Тюлькубасского района Н.Турашбеков и вручил подвеску «Алтын алқа», передает пресс-служба акима ЮКО.





В 2012 году по программе « С дипломом – в село» молодую семью обеспечили жильем. На сегодняшний день родители близнецов работают врачами в районной поликлинике.





Аким района, вручив подвеску «Алтын алқа», поблагодарил многодетную мать за весомый вклад в демографическое развитие страны. Вместе с тем, он отметил, что на сегодня государство создает все условия матерям и детям, и оказывает всестороннюю поддержку.





Стоит отметить, что в семье молодых врачей, старшая дочь Аружан учится в 4-ом классе, а близняшкам Кымбат и Сымбат исполнилось 7 лет. Второй паре близнецов - Улжан и Улпан больше 5 лет. Кроме того, 3 года исполнилось старшему сыну Акарысу, а в 2015 году семья пополнилась еще одной парой близнецов, которых назвали Бекарыс и Жанарыс.



