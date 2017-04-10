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Жителя Алматинской области задержали по подозрению в грабеже инвалида

10 апреля 2017, 18:02

Задержанный пояснил, что был пьян и отобранную инвалидную коляску намеревался подарить родственнице также якобы являющейся инвалидом.

Житель Есика задержан по подозрению в грабеже инвалида, сообщает Zakon.kz.

Как информации пресс-службы ДВД Алматинской области, подозреваемый в алкогольном опьянении с силой завладел инвалидной коляской потерпевшего.

9 апреля к полицейским Енбекшиказахского РУВД обратился за помощью 50-летний мужчина, являющийся инвалидом 1 группы. Мужчина просил принять меры к неизвестному, который, используя его беспомощное состояние, без всяких объяснений открыто на улице отобрал у него инвалидную коляску.

«После его обращения были организованы соответствующие мероприятия, по результатам которых установлен 28-летний житель Есика, обоснованно подозреваемый в совершении грабежа. Полицейским при санкционированном обыске дома подозреваемого удалось обнаружить похищенную им инвалидную коляску. Сейчас она уже возвращена законному владельцу» - сообщили в полиции.

В оправдание своего циничного поступка задержанный пояснил, что был пьян и отобранную инвалидную коляску намеревался подарить родственнице также якобы являющейся инвалидом.

Расследование по факту грабежа продолжается в производстве сотрудников Енбекшиказахского РУВД. Подозреваемый мужчина на время расследования отпущен под подписку о невыезде.

Фото: usiter.com.

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