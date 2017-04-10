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В Москве почтили память Максима Арышева

10 апреля 2017, 18:12

В память о погибшем в теракте Максиме Арышеве москвичи несут цветы к посольству Казахстана.

Россияне почтили память казахстанца Максима Арышева, трагически погибшего в петербургском метро, передает Zakon.kz.

"Москвичи несут цветы к Посольству Казахстана в Москве на Чистых Прудах в память о казахстанце Максиме Арышеве, погибшем во время теракта в метрополитене г. Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе посольства.

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадали более 50.

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Фото: kazembassy.ru.

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