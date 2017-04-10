Большинство американцев одобряет удар США по военной базе в Сирии

Большинство американцев одобряет решение президента США Дональда Трампа нанести удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, сообщает сообщает ТАСС





Результаты опроса, опубликованные телекомпанией CBS, свидетельствуют также о том, что этот шаг способствовал увеличению рейтинга главы государства.





По данным исследования, 57% американцев поддерживают осуществление ударов по военным объектам в Сирии. В то же время лишь 18% граждан США заявили, что в Сирию следует отправить сухопутные войска. Кроме того, 70% респондентов выразили мнение, что для принятия таких решений необходимо одобрение Конгресса. CBS отмечает, что американцы поддерживают эту операцию отчасти из-за того, что считают аморальным использование химического оружия.





Согласно результатам опроса, после ударов США рейтинг одобрения Трампа вырос до 43%.





В опросе, который проводился с 7 по 9 апреля, приняли участие более тысячи человек. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 4%.





Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб.





Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.



