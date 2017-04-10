Немецкий отель отказал Трампу и его команде в размещении

Отель класса люкс Vier Jahreszeiten в Гамбурге отказался заселять президента США Дональда Трампа и его команду на время саммита G20, который пройдет в июле. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет газета Hamburger Abendblatt.





Как стало известно изданию, администрация Трампа попыталась забронировать номера в гостинице на время проведения саммита «Большой двадцатки» 7-8 июля, но получила отказ. В чем причина такого решения, не уточняется. Представители Vier Jahreszeiten не стали комментировать данную информацию.





Источники в среде организаторов мероприятия рассказали, что американского лидера на время саммита могут разместить в берлинском отеле Adlon. Однако там пока не получали соответствующего запроса из Вашингтона.





В общей сложности для политиков, журналистов и сопровождающих лиц на время саммита подготовили порядка девяти тысяч номеров на период с 6 по 9 июля. Большинство из них уже забронированы, отмечает Spiegel Online.





О том, что Трамп поедет в Гамбург на мероприятие стало известно в марте. Ранее в том же месяце в Кремле предположили, что саммит может стать местом первой встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги.





Источник: Lenta.ru.



