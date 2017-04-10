С памятника погибшим в ВОВ в Темиртау украли звезду Вечного огня
10 апреля 2017, 18:54
Звезда будет установлена на место в ближайшее время.
В Темиртау вандалы украли звезду Вечного огня на постаменте памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает BNews.kz.
Памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, был установлен в городе металлургов в 1974 году, автор памятника скульптор Назарян. Сейчас на месте, где должен быть Вечный огонь зияет дыра. Вандалы украли бронзовую звезду, которая была установлена на месте Вечного огня, и разворотили мраморную плитку на постаменте.
«Когда открывали этот памятник, я работала в городском комитете партии. Темиртаусцы при открытии памятника все настолько были рады, что увековечили память наших воинов и всех, кто воевал в годы ВОВ. В те годы постоянно горел Вечный огонь, его не тушили. Это только в последние годы стали зажигать огонь только на День Победы. Но мы никогда не думали, что кому-то в голову придет, утащить звезду с этого памятника! Это люди без совести и культуры, те, кто живет только ради себя! И еще, они ведь не могут эту звезду себе взять, брали ради обогащения, значит, кому-то продали, и кто-то ведь это принял! У кого не дрогнет душа, взять это? Слов нет, мы - ветераны, осуждаем очень сильно этот поступок! Этого повториться не должно!» - возмущена председатель Совета ветеранов г. Темиртау Нина Тимофеевна Вахитова.
Как сообщили в городском акимате, звезду с памятника украли уже несколько недель назад, соответствующее заявление было сразу написано в УВД г. Темиртау, сейчас звезду заказали, и в ближайшее время она будет установлена.
«Вандалы украли не только звезду. Они вырвали кусок металла на самом памятнике солдату. Украли часть плаща у фигуры воина. Но это уже все восстановили. Как только обнаружили, что памятник поврежден, акимат обратился в предприятие «Имсталькон». Там сейчас готовят конструкцию звезды, правда теперь она будет не из бронзы, а из металла. К 9 маю все будет восстановлено», - сообщили в акимате г. Темиртау.
Общественники Темиртау очень надеются, что полицейские найдут вандалов и публично накажут, чтобы больше ни у кого не было желания, разрушать священные места в городе.
Фото: Валентина Ваганова.
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