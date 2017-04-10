О сохранении базовой ставки на уровне 11% (Пресс - релиз Национального Банка РК от 10 апреля 2017 года № 10, г. Алматы

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Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11% с коридором +/-1%. Инфляция по итогам марта 2017 года соответствует прогнозной и целевой траектории. Чувствительность инфляционных процессов к условиям на международных рынках, увеличению бюджетных расходов в 2017 году, а также положительной динамике доходов населения создает определенные инфляционные риски. Тем не менее, наметившийся с начала года рост деловой активности, стабильная ситуация на внутренних финансовых рынках повышают вероятность снижения базовой ставки при следующем пересмотре во 2-м квартале текущего года.

Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.

Годовая инфляция в марте 2017 года составила 7,7% и находится в пределах целевого коридора Национального Банка (6-8%). Согласно проведенному в марте опросу населения, инфляционные ожидания респондентов касательно будущего уровня инфляции стабилизировались. Количественная оценка (5,9% в феврале и 6,1% в марте по сравнению с 7,6% в декабре 2016 года) показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора и фиксируются на уровне ниже значения фактической инфляции.

В структуре инфляции замедляются темпы роста цен на непродовольственные товары в результате укрепления тенге на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и укрепления российского рубля. Продовольственная инфляция демонстрирует все еще высокий уровень в годовом выражении и находится под давлением роста цен производителей в первом квартале текущего года.

Улучшается ситуация по девальвационным ожиданиям населения. Доля респондентов, ожидающих укрепления тенге, достигла максимума с начала проведения опросов и составила 22%. Доля ожидающих ослабления тенге третий месяц подряд находится на одинаковом уровне в 35%. Ожидания по обменному курсу профессиональных участников валютного рынка предполагают сохранение текущего уровня курса тенге на краткосрочном периоде до одного месяца и его незначительное ослабление на годовом горизонте.

На фоне стабильной ситуации на валютном рынке страны, усиления ожиданий в отношении укрепления обменного курса тенге (девальвационные ожидания находятся на минимальном уровне за последние годы) смена валютных предпочтений вкладчиков в сторону тенге продолжается, но происходит более медленными темпами. По предварительной оценке, в марте 2017 года доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге почти достигла паритета (доля депозитов в иностранной валюте составляет 50,7%).

Наметившиеся в конце 2016 года признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране. Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года 103,7% (в марте прошлого года - 100,3%). Опрос населения касательно перспектив развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление роста потребительского спроса, подкрепляемое увеличением номинальной заработной платы на 5,6% за январь-февраль (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), с высокой вероятностью дальнейшего роста.

При сохранении сложившихся условий денежно-кредитной политики, по прогнозам Национального Банка, инфляция в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора, что допускает смягчение денежно-кредитных условий уже во 2-м квартале текущего года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.