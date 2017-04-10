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В Алматы завершается отопительный сезон

10 апреля 2017, 19:16

Будет произведен перерасчет оплаты за тепловую энергию.

В Алматы завершают очередной отопительный сезон, передает Zakon.kz.

"В связи с достижением в Алматы устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8º С с 11 апреля в Алматы завершен очередной отопительный сезон. Постановление №2/106 «Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов» акимат Алматы вынес в соответствие с Законом РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»", - сообщили в пресс-службе Управления энергетики и коммунального хозяйства города.

Сообщается, что в связи с завершением отопительного периода ТОО «Алматинские тепловые сети» произведет потребителям перерасчет оплаты за тепловую энергию.

Перерасчет и возврат средств потребителям по результатам перерасчета за отопительный период 2016-2017 гг. будет осуществлен не позднее 1 июля текущего года в соответствие с Правилами услуг по теплоснабжению и с учётом фактической температурой наружного воздуха, утвержденной приказом Министра национальной экономики РК от 7 августа 2015 года № 599.

Фото: total.kz.

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