Посольство РК в РФ прокомментировало "задержание казахстанцев" в московском метро
10 апреля 2017, 20:01
Приборы для обнаружения взрывчатых веществ сработали некорректно
Казахстанцев нет среди задержанных со следами взрывчатки в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Казахстана в России, передает Zakon.kz.
"По информации заместителя начальника УВД на Московском метрополитене МВД России по г. Москве Владимира Микушина, граждан Казахстана нет среди задержанных в московском метро со следами взрывчатых веществ на руках. Все они вскоре были освобождены, так как специальные приборы для обнаружения взрывчатых веществ сработали некорректно", - сообщили в посольстве.
Ранее российские СМИ сообщили, что на станциях "Таганская", "Каховская" и "Коломенская" были пойманы люди со следами взрывчатки на руках. "На трех станциях московского метро при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках. Все они — выходцы из Киргизии и Казахстана", - сообщил Life.
Фото: kazembassy.org.
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