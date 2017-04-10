В Челябинске медведь расхаживал возле дома

Полиция Челябинска начала проверку по факту выгула в центре города циркового медведя, сообщили сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.





По данным местных СМИ, в понедельник у дома по улице Островского местные жители заметили гуляющего по газону без намордника медведя, который был привязан к дому.





"В настоящее время по данному факту полицией Челябинска проводится проверка. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, но медведя там уже не было", — рассказал собеседник агентства.





Он уточнил, что, по предварительным данным, медведь принадлежит цирковому коллективу.





Как сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян, выяснилось, что на улице Островского у дома 10 выгуливался медведь из приехавшего в Челябинск цирка Джамбо, который выступает в ДК "ЧЭРЗ" на Островском переулке, 8. "У них есть медведь, вот его и выгуливали сегодня утром", — уточнил он.







