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В Челябинске медведь расхаживал возле дома

10 апреля 2017, 20:23

По предварительным данным, медведь принадлежит цирковому коллективу.

Полиция Челябинска начала проверку по факту выгула в центре города циркового медведя, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным местных СМИ, в понедельник у дома по улице Островского местные жители заметили гуляющего по газону без намордника медведя, который был привязан к дому.

"В настоящее время по данному факту полицией Челябинска проводится проверка. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, но медведя там уже не было", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, медведь принадлежит цирковому коллективу.

Как сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян, выяснилось, что на улице Островского у дома 10 выгуливался медведь из приехавшего в Челябинск цирка Джамбо, который выступает в ДК "ЧЭРЗ" на Островском переулке, 8. "У них есть медведь, вот его и выгуливали сегодня утром", — уточнил он.


Фото: Flickr/ Soren Wolf.

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