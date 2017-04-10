СМИ рассказали о роли Иванки Трамп в принятии решения об ударе по Сирии
10 апреля 2017, 20:43
Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх.
Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка оказала серьезное влияние на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по Сирии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как утверждает издание, Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх.
Согласно данным источников, она повлияла на решение, принятое в Овальном кабинете Белого дома, и реакция США была «сильнее ожидаемой».
7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Andrew Harrer / Getty Images.
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