Украина возглавила рейтинг самых коррумпированных стран
10 апреля 2017, 20:56
На втором и третьем месте списка расположились Кипр и Греция.
Украина вышла на первое место в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Это стало известно в результате исследования EY, опубликованного на сайте компании.
Подавляющее большинство опрошенных организацией представителей украинского бизнеса (88 процентов) считают, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране.
На втором и третьем месте списка расположились Кипр и Греция (82 и 81 процента). Россия с 66 процентами заняла 16-е место.
В конце состоящего из 41 страны рейтинга оказались Финляндия, Норвегия и Дания. В последней только шесть процентов респондентов считают проблему коррупции существенной.
В предыдущем рейтинге, составленном в 2015 году, Россия располагалась на 18-м месте, Украина — на седьмом.
Результаты исследования показали, что молодое поколение в большинстве стран относится к коррупции более терпимо. Около 73 процентов представителей поколения Y (родившиеся после 1981 года) считают, что неэтичное поведение допустимо ради выживания бизнеса. Для поколения X (45-54 года) этот показатель составляет 49 процентов.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости.
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