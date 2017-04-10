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В Китае открыли прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров

10 апреля 2017, 21:10

Конструкция в форме буквы «А» со стеклянным полом на 80 метров выпирает из горы. На дорожке могут одновременно находиться максимум 30 человек.

В городе Чунцин в центральной части Китая открыли прогулочную дорожку на высоте 200 метров. Об этом сообщается в видео, посвященном данному сооружению и опубликованном на канале YouTube New China TV.

Конструкция в форме буквы «А» со стеклянным полом на 80 метров выпирает из горы. На дорожке могут одновременно находиться максимум 30 человек.

Портал 9Elsewhere передает, что администрация парка, на территории которого находится сооружение, намерена связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса. Она будет добиваться официального признания этой прогулочной дорожки самой длинной в мире.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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