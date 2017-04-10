В Германии задержали планировавшего теракт у посольства России марокканца

В Лейпциге полиция задержана 24-летнего марокканца, который планировал совершить теракт возле здания российского посольства в Берлине. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на неназванный источник, передает Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на неназванный источник, передает РБК





По предварительным данным, задержанный планировал провести свою акцию во время митинга протестующих, однако что именно хотел совершить молодой человек, со слов правоохранителей не ясно.





Издание отмечает, что марокканец по имени Мохаммед Б.-Х. был задержан в месте для временного пребывания лиц без постоянного места жительства. Сейчас мужчина подозревается в подготовке теракта. Окружной суд Лейпцига приговорил его к двум неделям заключения. По версии следствия, Мохаммед Б.-Х. должен был стать только исполнителем теракта, организатор полиции пока неизвестен.





Как отмечает издание, ранее Мохаммед Б.-Х. уже попадал в поле зрение полиции города. Это произошло в феврале 2017 года, когда марокканец угрожал взорвать себя рядом с образовательным центром в Лейпциге.





На прошлой неделе, 7 апреля, в Стокгольме произошел теракт — на пешеходной улице у торгового центра Ahlens Mall грузовик въехал в толпу людей. В результате случившегося погибли четыре человека, 15 получили ранения. В совершении теракта подозревают гражданина Узбекистана Рахмата Акилова.



