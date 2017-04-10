Афганистанец готов умереть ради жизни в Казахстане

Попросив убежище у Казахстана и получив статус беженца Мохаммад Пардис с женой и малолетними детьми зажил счастливой жизнью в Шымкенте. Но спустя какое-то время, миграционная комиссия вдруг отменяет свое решение. Теперь семье Мохаммада придется вернуться на родину, однако мужчина признается, что боится ехать назад, и готов умереть в Казахстане, чем вернуться в Афганистан, сообщает сообщает TVK





О своей жизни 40-летний Мохаммад Пардис поведал приемной комиссии областного филиала партии «Нур Отан». В Афганистане он преподавал в школе, а сейчас в Шымкенте, занимается сборкой мебели. Несмотря на скромный достаток Мохаммад признается, что на родине постоянно боялся за жизнь, а за 2 года пребывания в Казахстане его беспокоила только одна проблема — получение статуса беженца, который ему сначала дали, а затем почему — то отозвали назад.





«Я очень люблю Казахстан. Казахстан — мирная страна, народ здесь хороший. Я хотел бы здесь работать, обеспечивать свою семью. Хочу, чтобы мои дети получили здесь образование. Если вы смотрите телевизор, то, наверное, знаете что творится в Афганистане. Но и это далеко от реальности. Даже если умерло 10 человек, правительство сообщит, что умер один. Вы даже представить себе не можете, как страшно там жить. Все время боишься за жизнь своих детей. Боишься вечером даже выйти на улицу. Поэтому мы и сбежали оттуда. Возвращаться в Афганистан я не собираюсь»,- признается гражданин Афганистана Мохаммад Пардис.





Иного мнения сотрудники миграционной полиции. Они считают, что гражданину Афганистана придется вернуться на родину. В противном случае семью Мохаммада депортируют из Казахстана на 5 лет.





«В 2016 году этот гражданин был лишен статуса беженца по решению комиссии. Решение основывалось на отсутствии обоснованных опасений, что лицо может стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Он не относится к указанной категории лиц. А потому комиссия и приняла такое решение»,- считает начальник управления миграционной полиции ДВД ЮКО Нурдалует Толегенулы.





Мохаммад уже подал апелляцию, но в суде ему отказали. Дело в том, что статус беженца присваивается сроком на один год, который у мужчины истек еще в прошлом году. Сейчас семья Пардиса ждет решения Верховного суда. Чтобы получить постоянную визу в Казахстан, мужчине необходимо собрать документы в Афганистане. Однако Мохаммад, заявил, что не переступит границу Афганистана даже под угрозой смерти.



