Участников массовых беспорядков задержали в Семее

Задержанных отпустили с подпиской о невыезде.

Группа молодых людей устроила массовые беспорядки в Семее: около 20 собравшихся громко кричали, вели себя агрессивно и преграждали движение на дороге, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





На видеокадрах, снятых очевидцами, видно, как парни собираются идти на драку. К счастью, сотрудникам полиции удалось вовремя это предотвратить.





По информации УВД Семея, в инциденте никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство». Все участники беспорядков были задержаны. Среди них, в основном, учащиеся, в том числе – несовершеннолетние.





Позже задержанных отпустили с подпиской о невыезде. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.



