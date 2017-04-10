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Участников массовых беспорядков задержали в Семее

10 апреля 2017, 22:03

Задержанных отпустили с подпиской о невыезде.

Группа молодых людей устроила массовые беспорядки в Семее: около 20 собравшихся громко кричали, вели себя агрессивно и преграждали движение на дороге, сообщает телеканал "КТК".

На видеокадрах, снятых очевидцами, видно, как парни собираются идти на драку. К счастью, сотрудникам полиции удалось вовремя это предотвратить.

По информации УВД Семея, в инциденте никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство». Все участники беспорядков были задержаны. Среди них, в основном, учащиеся, в том числе – несовершеннолетние.

Позже задержанных отпустили с подпиской о невыезде. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: кадр из видео.

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