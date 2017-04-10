Участников массовых беспорядков задержали в Семее
10 апреля 2017, 22:03
Задержанных отпустили с подпиской о невыезде.
Группа молодых людей устроила массовые беспорядки в Семее: около 20 собравшихся громко кричали, вели себя агрессивно и преграждали движение на дороге, сообщает телеканал "КТК".
На видеокадрах, снятых очевидцами, видно, как парни собираются идти на драку. К счастью, сотрудникам полиции удалось вовремя это предотвратить.
По информации УВД Семея, в инциденте никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство». Все участники беспорядков были задержаны. Среди них, в основном, учащиеся, в том числе – несовершеннолетние.
Позже задержанных отпустили с подпиской о невыезде. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853023-388bc231c00b8804d2ecd1cabbd9da12
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...